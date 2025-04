Dazi Trump cede a Wall Street | pausa di 90 giorni Stangata alla Cina | 125% Cosa succede ora

Ilmessaggero.it - Dazi, Trump cede a Wall Street: pausa di 90 giorni. Stangata alla Cina: 125%. Cosa succede ora Leggi su Ilmessaggero.it I più gentili la definiscono politica del ?roller coaster?, i maligni parlano di improvvisazione e incapacità. La Casa Bianca invece ha presentato la decisione di Donald.

Pausa sui dazi, Trump: "Atto coraggioso, ma gente era spaventata". E apre all'Ue: "Accordo possibile". Trump non cede ma raddoppia: dazi al 104% sulla Cina. Dazi di Trump, le tensioni sui mercati finanziari del 8 aprile | Borse europee procedono in rialzo, Tokyo chiude a + 6%. Dazi, crolla Wall Street. Powell non cede a Trump e non taglia i tassi: «Impatto più ampio di attese, rischio. Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai».

