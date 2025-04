Thunderbolts* riceve il trailer finale e Marvel apre ufficialmente le prevendite

È ora disponibile il trailer finale del film Marvel Studios Thunderbolts*, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane tra ormai poche settimane, precisamente nella giornata del 30 aprile 2025.Da oggi sono ufficialmente aperte le prevendite. Per prenotare i biglietti del film è possibile accedere al sito ufficiale del film, in continuo aggiornamento. Fatta questa precisazione, ricordiamo che in Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker.Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato.

