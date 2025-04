Oasport.it - Beach volley, Gottardi/Orsi Toth sfiorano l’impresa nell’Elite di Saquarema! Scampoli/Bianchi in main draw

Due coppie innel tabellone femminile, di cui una in finale per restare nel torneo, una tra gli uomini: l’Italia delè viva più che mai e protagonistadiin Brasile che inaugura la doppia settimana verde oro del circuito mondiale. Caterina De Marinis, come promesso, rimescola le carte in casa Italia e schiera, capaci di impensierire e non poco le padrone di casa Carol/Rebecca e, in grado di qualificarsi per il tabellone principale superando un non facile turno di qualificazione.creano non pochi grattacapi ad una delle coppie faro del movimento brasiliano ela vittoria contro le esperte Carol/Rebecca che partono bene e vincono un primo set iniziato male (1-5), rimesso quasi a posto (13-14) e finito molto male con il break di 4-0 che ha fruttato il 21-16 per le padrone di casa.