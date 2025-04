Tiro con l’arco CdM Auburndale | doppia finale per l’oro per le squadre azzurre compound

Il team azzurro del compound è pronto a lottare per la vittoria nella prima tappa di Coppa del Mondo in corso negli Stati Uniti, ad Auburndale. Le due squadre azzurre, femminile e maschile, hanno vinto infatti i propri turni eliminatori, guadagnandosi il diritto di competere per il primo posto. Giulia Di Nardo, Marcella Tonioli ed Elisa Roner hanno conquistato l'accesso alla finale dopo aver sconfitto il Guatemala (222-202) e gli Stati Uniti (224-215) nelle eliminatorie. Le azzurre affronteranno il Messico (Becerra, Bernal, Quintero), che ha vinto la semifinale contro Taipei (222-213), per la medaglia d'oro sabato alle 16.00 italiane. Alle 16.40, sempre di sabato, sarà la volta dell'Italia maschile. Il terzetto composto da Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan ha superato tre intense battaglie per arrivare alla finale.

