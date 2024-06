Pestato dal branco Aveva difeso una ragazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) La raffica di pugni, un calcio in piena faccia, e poi un cazzotto alla nuca che tramortisce un 25enne: la telecamera lo inquadra mentre cade in avanti a peso morto. Il brutale agguato nel novembre 2023 in via Rismondo, a Milano Baggio, quando il 25enne nota una coppia che sta litigando e decide di difendere la donna. Da lì, però, il brutale pestaggio da parte degli amici di lui: "Ti lasciamo per terra", la minaccia prima delle botte. Tutti gli aggressori sono stati ora individuati.