Pedara spara all’ex moglie ma la pistola si inceppa | arrestato 87enne

(Di sabato 1 giugno 2024) Tragedia sfiorata a, dove un pensionato,, ex dipendente delle ferrovie originario di Caserta, ha tentato di uccidere l’ex, di 78 anni, a colpi di arma da fuoco, nella villetta dove vivevano in locali separati, ma, per fortuna l’arma si èta. Lasi èta Malgrado lasi èta, l’uomo non si è arreso e ha colpito la donna alla testa con il calcio della, ma l’exè riuscita a disarmarlo. Quindi, è scaturita una colluttazione e l’ha colpito ancora la donna con il bastone che usava per potere camminare e poi ha tentato di strangolarla. L’intervento dei vicini è stato provvidenziale A bloccare l’uomo sono stati alcuni vicini di casa che, allertati dalle urla di dolore della donna, sono intervenuti portandola via fino all’arrivo dei Carabinieri che hanno fermato l’uomo.