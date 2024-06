Paola Di Benedetto rompe il silenzio dopo il ritorno di fiamma con Raoul Bellanova e svela come vanno le cose tra loro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 1 giugno 2024)Diha rotto ilildicon. Nelle scorse settimane si è a lungo vociferato circa una forte crisi tra i due, confermata poi dalla diretta interessata. Tramite un lungo comunicato sui social infattiDiaveva confermato ufficialmente la rottura: Io evolevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti, visto che con piacere abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro. Eripetuti tentativi la nostra decisione è stata inevitabile.