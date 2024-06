Palagonia truffa 18app | maxi sequestro da 400mila euro a noto imprenditore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una misura cautelare reale disposta dal Tribunale di Catania, in sede di riesame, avente per oggetto ilpreventivo, anche per equivalente, dell’importo complessivo di € 397.322,82, pari al profitto del reato diaggravata commesso da undi. Il provvedimento ablativo, già disposto nel 2023 dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, era stato oggetto di disa seguito di formale ricorso avanzato dall’indagato. Il meccanismo dello stratagemma: mille ragazzi coinvolti Ileseguito dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone è il frutto di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, grazie alla quale i militari hanno scoperto un meccanismo teso a eludere la normativa che disciplina il c.