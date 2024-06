Nuovo Soprintendente Abap a Caserta e Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Mariano Nuzzo,dell'Area metropolitana di Napoli assume anche l'incarico didisu delega del Direttore Generale. Mariano Nuzzo (47 anni), originario di Santa Maria a Vico in provincia, è laureato in Architettura, in Scienza della Politica ed in Archeologia e Storia dell'Arte. Ha conseguito tra gli altri titoli la Specializzazione in Restauro dei Monumenti presso la Sapienza di Roma e il Dottorato di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici presso l'Università della Campania Vanvitelli. Ha, inoltre, ottenuto un Master di II livello in Management e Politiche della PA presso la LUISS di Roma ed il Corso post-lauream in "Tutela del patrimonio culturale, conoscenza storica e diagnostica scientifica per il contrasto alle aggressioni criminali" con l'Arma dei Carabinieri e il Ministero della Cultura presso l'Università Roma Tre.