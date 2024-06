Ni una más la recensione | combattere la violenza in tutte le sue forme

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 1 giugno 2024) La serie: Ni una más, 2024. Creata da: José Manuel Lorenzo e Miguel Sáez Carral. Genere: Drammatico. Cast: . Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix. Trama: Alma una notte subisce un abuso, questo la porterà, insieme alle sue amiche, aperle ragazze che come loro hanno subito una qualche forma di. A chi è consigliato? Il target ideale di questa storia sono proprio le giovani donne, a cui si rivolge direttamente. A chi apprezza i teendrama con qualcosa in più da dire. Al centro di Ni una más, nuova serie TV Netflix tratta dal romanzo di Miguel Sáez Carral, troviamo una riflessione sul consenso, inle sue. Negli otto episodi che la compongono, come vedremo in questadi Ni una más, la serie esplora una vastità di situazione che portano un gruppo di amiche, e altre loro coetanee adolescenti, a subire dinamiche di abuso.