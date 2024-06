Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 1 giugno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Protagonisti anche in! Cosa aspettate a mandare all'aria situazioni e vecchie intese che hanno già dimostrato tanti punti deboli? Pensate che non ci sarà fortuna? Sbagliato, Luna nel segno che apre il mese diè sostenuta da tutte le, Venere prima di tutte, insieme a Giove e Marte, risveglia passioni, rende giovani, fa ritornare pionieri alla ricerca del successo, anche all'estero. Fino all'estate, gli astri sono disposti in modo da favorire il matrimonio e nuovi affari finanziari. Aprite gli occhi, auguri! Toro, mese di Giunone, protettrice dei matrimoni e dei parti, vi prepara un cielo astrale che possiamo definire quasi senza precedenti.