Il Rimini e il campionato che verrà Tante trasferte in Umbria e Toscana

(Di sabato 1 giugno 2024) Resterà solo ila portare la bandiera della Romagna. Aumentano le umbre e le toscane. In attesa di sapere quale sarà la quarta squadra a salire in B, è già possibile guardare negli occhi le squadre con le quali i biancorossi la prossima stagione dovranno fare i conti. Presumibilmente sempre nel girone B, orfano del Cesena, fresco vincitore del, e con l’incognita Carrarese, considerando che i toscani sono l’unica squadra di quel raggruppamento ancora in corsa per la cadetteria. E tutto questo al netto, evidentemente, di quelle che potrebbe essere le defezioni. Cosa alla quale ormai ci si è tristemente abituati nel calcio di casa nostra, soprattutto in quello di Lega Pro nel quale è sempre più difficile, per tanti, mettere insieme il pranzo con la cena.