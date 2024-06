Il Po e la sua comunità L’avventura in kayak diventa documentario | Una lezione di vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Il turismo lento che si può fare sul fiume raccontato da chi da Pavia è arrivato a Venezia in. Diventerà unl’esperienza compiuta nei primi giorni di maggio da Samuele Li Vigni, 25 anni, che lavora in un’impresa dell’ex gruppo Eni. "Per non sentirmi troppo solo durante il viaggio – ha detto Samuele – ho girato dei video che ora diventeranno uncon indicazioni pratiche e alcuni spaccati didi fiume fino alla bellezza di Chioggia e di Venezia viste dall’acqua. Alcune località che ho toccato come Monticelli d’Ongina alla conca di Isola Serafini, dove sono stato accolto con grande piacere mostrandomi la diga, la risalita dei pesci, il castello e tutti gli interventi bloccati per mancanza di fondi, mi aspettano per la presentazione ufficiale".