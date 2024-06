God of War Ragnarok l’ultima avventura di Kratos sbarca su PC

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 1 giugno 2024) Pochi giorni fa, un noto leaker aveva suggerito che l’annuncio della versione PC di God of Warfosse imminente. Sebbene inizialmente queste voci non fossero state verificate, durante lo State of Play del 31 maggio, Sony ha fatto un annuncio significativo: God of Warsbarcherà su PC. Durante l’evento, Sony ha delineato i suoi progetti futuri, tra cui spicca l’arrivo di God of Warsu PC. Questo titolo, firmato Santa Monica Studios, rappresenta l’ultimo capitolo delle avventure epiche die Atreus e includerà una serie di miglioramenti tecnici pensati per sfruttare appieno le capacità dei PC. Novità tecniche e DLC gratuito Sony ha confermato che la versione PC di God of Waroffrirà un frame rate sbloccato, consentendo ai giocatori di vivere un’esperienza di gioco fluida, a patto che il loro hardware lo supporti.