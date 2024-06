Furti d' auto borseggi truffe e terremoti | gli avvisi delle ambasciate ai turisti in Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI -bella ma pericolosa. Sulla soglia della prossima stagione estiva lestraniere occidentali – dagli Usa al Regno Unito passando per Spagna e Nord Europa - avvertono i loro connazionali sulla minaccia della microcriminalità made in Italy, aggiungendo quest'anno che qualche apprensione la danno pure i rischi ambientali dello Stivale. Posti da paura Chiaramente Sole fa rima con mare e sul proprio sito Internet l'Ambasciata tedesca mette subito in guardia sulla stagione estiva tricolore: “Id'sono comuni. Veicoli e camper con tutto il loro contenuto vengono rubati ancora e ancora. Particolare cautela – dice l'Ufficio estero - è richiesta nel parcheggioin prossimità della spiaggia, per esempio a Ostia e Fregene vicino a Roma.