Elezioni europee e amministrative l’Asl dà le indicazioni per il voto domiciliare e in ospedale

(Di sabato 1 giugno 2024) Arezzo, 1 giugno 2024 – In vista delle prossimeeddell’8 e 9 giugno, con eventuale ballottaggio il 23 e il 24 giugno,Toscana sud est informa sulle modalità dinei presidi ospedalieri e al proprio domicilio per i pazienti con gravi infermità.Negli ospedali con almeno 200 posti letto, verranno istituite apposite sezioni ospedaliere per consentire l'esercizio del diritto diai cittadini ricoverati deambulanti, che potranno accedere autonomamente alla cabina per votare. Inoltre, verrà attivato un seggio speciale previsto per quelle categorie di pazienti che non potranno recarsi al seggio fisso perché allettati. Quattro/cinque giorni prima delle votazioni verrà rilevata da parte dell'ufficio elettorale istituito presso le direzioni ospedaliere la volontà di votare da parte dei cittadini ricoverati.