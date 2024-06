Droga su ordine e ‘regalini’ ai clienti Fino a 100 dosi di eroina al giorno Tre arresti | stroncato lo spaccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Avevano in mano un’importante fetta di mercato delloaretino, la polizia di Stato hagli affari di tre nigeriani, finiti in manette. Tre insospettabili, regolari e senza precedenti, avevano messo in piedi un’associazione organizzatissima che distribuivain modo capillare. Un capo e due scagnozzi, tutti giovanissimi tra i 25 e i 30 anni. Ognicedevano tra le settanta e le centodiil cui prezzo oscilla tra le 20 e le 40 euro. Insomma, un giro d’affari enorme che veniva gestito tramite telefono. Ben ventidue quelli sequestrati. "Voglio la dose grande" o "Quella piccola", era il mantra della compravendita. Telefonate rapidissime in cui gli acquirenti facevano il loroal capo. Era sempre lui, poi, a decidere se fare qualche "regalino", ovvero se consegnare gratuitamente un minimo quantitativo disupplementare all’atto dell’acquisto, un modo per fidelizzare il cliente.