DerbyDerbyDerby it Celebra un Nuovo Record di Visitatori Unici per Maggio 2024

(Di sabato 1 giugno 2024).it, il portale di riferimento per gli appassionati di calcio, annuncia con orgoglio di aver stabilito undinel mese di. Grazie all’incredibile lavoro della redazione e al supporto continuo dei lettori, il sito ha raggiunto un totale di 830.000 pagine viste e 432.000. Questo straordinario traguardo è il risultato della dedizione e della passione dei membri chiave della redazione: Davide Capano, Emanuele Landi, Vincenzo Bellino e Sergio Pace. La loro abilità nel raccontare il calcio in modo coinvolgente e approfondito ha attirato un pubblico sempre più vasto e appassionato. Davide Capano ha dichiarato: “ha toccato il punto più alto di sempre a livello di visualizzazioni nel mese die, da datato redattore della testata, non posso che essere felice, orgoglioso, soddisfatto, ma non appagato.