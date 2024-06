Decreto Salva Casa | Ecco Come Sanare Verande Muri Interni e Tende

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma - Ilè ufficialmente in vigore, aprendo la strada alle richieste di sanatoria presso i Comuni. Le nuove norme permettono ai cittadini di regolarizzare piccoli abusi edilizi con maggiore facilità, introducendo il meccanismo del silenzio-assenso per velocizzare le procedure.i dettagli delle principali novità. Richieste ai Comuni e Meccanismo del Silenzio-Assenso Con l’entrata in vigore del, i cittadini possono inoltrare le richieste di sanatoria ai Comuni. Se l'amministrazione non risponde entro i termini previsti, l'istanza sarà considerata accettata. I termini variano: 45 giorni per permessi in sanatoria, 30 giorni per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e 180 giorni per immobili soggetti a vincolo paesaggistico.