Dà in escandescenze nel parcheggio del supermercato | 23enne rimesso in libertà

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC. A. di anni 23 era stato arrestato, in data di ieri, dalla Squadra Volante della Polizia di Stato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per danneggiamento aggravato di due autovetture con una pedana di legno, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi il P.M. Dr.ssa Rosa accogliendo le richieste del difensore di fiducia ha inteso revocare la misura in atto, rimettendo immediatamente inl’indagato. L'articolo Dà inneldelinproviene da Anteprima24.it. .