Crolli dal controsoffitto Chiusa l’aula di musica

(Di sabato 1 giugno 2024) Danni da maltempo, questa volta a farne le spese sono stati soprattutto i Comuni del Melegnanese. Il violento temporale che si è abbattuto sul Sud Milano nella notte fra giovedì e venerdì ha provocato più di un disagio, anche nelle scuole. Alla media di Cerro al Lambro, in via Padre Marcolini, due aule al piano superiore, quella die quella di tecnologia, hanno subìto importanti infiltrazioni. Neldi, in particolare, è crollata una porzione di: alcuni pannelli, pregni d’acqua, non hanno retto il peso e hanno ceduto. A fare la scoperta, ieri poco prima delle 8, è stato il personale della scuola. Sul posto è subito intervenuto il personale del Comune; anche il sindaco Gianluca Di Cesare ha eseguito un sopralluogo per constatare di persona la situazione.