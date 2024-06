Corriere dello Sport – tutti i nomi nella lista di De Rossi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 1 giugno 2024) 2024-06-01 10:12:58 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Lukaku è già lontano dal palcoscenico e alla Roma non tornerà più. Dybala ieri rideva come un bambino felice dopo la marachella giusta, cioè il gol al Milan in amichevole, ma non ha dato certezze sul futuro a Trigoria. In più i centrocampisti non segnano abbastanza: se Houssem Aouar, una riserva poco utilizzata, è al quarto posto della classifica marcatori della squadra in campionato con 4 reti (in trasferta: curioso), significa che Desul mercato ha bisogno di gol. Tanti gol. Per questo la priorità di Ghisolfi è la ristrutturazione, o meglio il ribaltamento del reparto offensivo. Oltre a Lukaku, saluterà la Roma anche Azmoun per trasferirsi in Spagna.