Concerti cinema e divertimento L’estate carrarese scalda i motori

(Di sabato 1 giugno 2024) Carrara, 1 giugno 2024 - Dai monti fino al mare Carrara si prepara a un’estate ‘più unica che rara’. Sono tanti, diversi e pensati per tutti i gusti gli appuntamenti che animeranno la città nei prossimi mesi. A cominciare dai novegratuiti. Per restare sempre aggiornati e non perdersi neppure un evento da oggi è in distribuzione una brochure che racchiude tutti i principali eventi in programma fino al prossimo settembre., d’altronde, è già cominciata in anticipo con l’inaugurazione al Carmi lo scorso 25 maggio di ‘Romana Marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’, la grande mostra dedicata alla cava romana di marmo bardiglio di Fossacava e al suo ruolo all’interno del più ampio e noto fenomeno dell’estrazione del marmo lunense.