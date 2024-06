Chiudono i negozi in Italia ne spariscono 4 all’ora | addio a 10mila attività commerciali nel 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) Aumentano le consegne online, ma calano iin. Le vetrine si stanno trasferendo sempre più dalla strada alla rete: nei primi tre mesi delsono scomparse quasi diecimilaal dettaglio, con una media di oltre quattrochiusi ogni ora. Questo crollo corrisponde a una crescita inarrestabile degli acquisti online. L’allarme è stato lanciato da Confesercenti, che prevede un aumento del 13% nelle spese online per il, portando a oltre 734 milioni di spedizioni ai clienti, con una media di quasi 84 mila pacchi consegnati ogni ora. Le regioni più colpite dalla desertificazione commerciale Un cambiamento che però non è equo per le economie locali. Con il trasferimento degli acquisti verso le piattaforme internazionali di eCommerce, che spesso pagano le imposte in altri paesi, anche il gettito fiscale generato dailocali si sposta altrove.