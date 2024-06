Chi è Lenny Kravitz | carriera età vita privata canzoni Champions League 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Chi è, cantante che si è esibito a Wembley in occasione della cerimonia di apertura della finale di? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pop star: età,è una pop star americana, nata a New York nel 1964. 60 anni portati benissimo, inha pubblicato 12 album in studio, vendendo oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Cantante, ma anche chitarrista, batterista, pianisti e tanto altro, ha vinto quattro Grammy Award e gli è stata anche dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.è stato sposato con l’attrice Lisa Bonet dal 1987 al 1993, dalla quale ha avuto una figlia nel 1988, Zoë, anche lei attrice e cantante. Nel corso della suaha però avuto tante relazioni con altre donne (spesso famose), da Kylie Minogue a Madonna, passando per Natalie Imbruglia, Nicole Kidman, Vanessa Paradis e Tisha Campbell.