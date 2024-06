Ancelotti non è nella storia del calcio è la storia del calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024) Carlo, semplicemente il più grande di tutti. Le Champions passano a cinque. Carlonon èdel. È ladel. Cinque Champions e nel regno dell’ignoranza calcistica (Napoli) c’è qualcuno che ancora parla. Ha perso una sola finale, quella maledetta a Istanbul. Poi le ha vinte tutte. Come stasera contro l’ottimo Borussia Dortmund di Terzic allenatore intelligente e quindi non dogmatico. Ha vinto il Madrid dopo un primo tempo irriconoscibile. Non sembrava una squadra di. Pressing alto e si faceva prendere d’infilata come un Italiano qualsiasi. Il Dio delha capito che sono stati 45 minuti di confusione. Vanno perdonati a un uomo che la sa lunga, che ha un approccio olistico al pallone.