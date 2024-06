Alla Guardia di Finanza il memorial Alessandro Cristofori | un 2 a 0 alla Polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Si è svolta all’insegna dello sport e della condivisione l’undicesima edizione del, in onore del ventiduenne anconetano scomparso nel 2012. Come da tradizione ilha visto sfidarsi in un combattuto triangolare sul campo del Pierucci di Moie le formazioni didi Stato, Carabinieri edi. L’ evento è stato organizzato dal Moie Vallesina in collaborazione con CNA e patrocinato dal Comune di Maiolati Spontini. A uscire vincitrice, per il secondo anno consecutivo, è la formazione delladicondotta in panchina da mister Calogero Vicari. Le Fiamme Gialle superano in finale lavincendo per 2-0. Le semifinali avevano visto contrappostedie Carabinieri, terminata 2-0 per i finanzieri e Carabinieri -conclusasi sul 1-2 per la