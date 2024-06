A Palazzo Creberg l’arte di Giancarlo Defendi interroga sul presente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Bergamo. Nel salone dici accoglie un’enigmatica silhouette femminile, un po’ manichino di De Chirico, un po’ dama di Velasquez, un po’ cardinale di Manzù, trasfigurata in resina bianca in un’Infanta contemporanea con, al petto, il fiocco rosso contro la violenza sulle donne. È l’ultima opera di, omaggio alla giovane Infanta di Spagna vissuta nel Seicento e costretta a matrimoni reali tra consanguinei, il medesimo soggetto sontuosamente ritratto nella monumentale tela di Velasquez che dal Prado venne in prestito in Carrara nel 2022. Lo stesso modello iconografico replicato oggi nelle dodici “Meninas” in bronzo di Valdes, grandi al vero, che invadono Piazza San Marco fino a metà giugno nel contesto della Biennale veneziana.