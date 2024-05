Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Slitta l'ultima presenza in Rai di Amadeus, che si sarebbe dovuta chiudere con la puntata finale di Affari Tuoi del 1 giugno. . Sanremo continua a essere gallina dalle uova d'oro per la Rai, tanto che l'8 giugno andrà in onda in seconda serata un documentario che racconta l'ultima kermesse da un altro punto di vista.

Uno speciale su Sanremo l’8 giugno slitta l’ultima presenza in Rai di Amadeus