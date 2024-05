Philadelphia Union vs CF Montreal – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nella seconda partita del loro viaggio di due partite, ilospiterà il CFdomenica 2 giugno al Subaru Park. Mercoledì l’ha allungato la propria imbattibilità in MLS a tre partite consecutive grazie al pareggio per 0-0 contro il Toronto, mentre il CFM è finalmente tornato alla vittoria, sconfiggendo il DC United per 4-2. Ilcalcio di inziio divs CFè previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs CFa che punto sono le due squadreNelle ultime due settimane, isono tornati a ciò che li ha resi vincenti nelle passate stagioni regolari, giocando un gioco ben organizzato e disciplinato in difesa.