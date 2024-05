Meningite alto tasso di mortalità e cause diverse | ecco sintomi e rischi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – La"rimane una delle principali sfide globali per la salute pubblica". Lo scrive l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul suo portale, in un focus in cui fa un bilancio dell'impatto della malattia su cui si sono riaccesi i riflettori dopo la morte della studentessa italiana di 23 anni, Lara Ponticiello, in Erasmus .