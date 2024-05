Dipendenti dell’ospedale raccolgono le firme | Dateci più parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una raccoltaper il problema della mancanza diper idi Varese. L’iniziativa, promossa da Cgil, Cisl e Uil, si è svolta nella giornata di ieri nella hall del monoblocco. Le tre sigle hanno raccontato le difficoltà quotidiane di chi lavora nella struttura e nonostante l’abbonamento mensile per ilo spesso fatica a trovare un posto auto. Quando la raccoltaera già iniziata da qualche ora è giunto un comunicato da parte di Asst Sette Laghi, che ha annunciato novità imminenti. "È in corso una riorganizzazione deinei pressidi Circolo di Varese, sia relativamente ad aree di proprietà di Asst Sette Laghi, sia nelle proprietà adiacenti". Prossimamente sarà riservata all’utilizzo esclusivo deil’area da 151 posti auto al piano 1 delo multipiano di via Guicciardini.