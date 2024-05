Lodo delle reti gas partita chiusa | Il bilancio messo in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si chiude il capitolo del debito fuoriper ilgas, in merito alla convenzione per la concessione del servizio di distribuzione, stipulata nel 1995 e durata fino al 2004. Una lunga e complicata vicenda giudiziaria che ha visto impegnate per diversi anni le amministrazioni comunali di Cinisello Balsamo in ricorsi e controricorsi per determinare sia la proprietà che il valore degli interventi effettuati sulla rete negli anni della convenzione ma anche in quelli precedenti, già a partire dal 1970. Un iter che si è concluso solo all’inizio dell’anno con la condanna a pagare 9,9 milioni di euro, a cui si aggiungono l’Iva al 10% e gli interessi moratori stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.