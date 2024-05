Incubo in azienda avances e molestie hot alla giovane collega | 56enne a processo

(Di martedì 28 maggio 2024) Ancona, 28 maggio 2024 – Rovescia il cocktail addossopoi in bagno tenta l’approccio sessuale: “Mi piacciono le donne bagnate”. E’ stato solo l’inizio di una serie diche hanno visto vittima una 22enne, assunta da meno di un anno in una multinazionale con sede a Senigallia. Laimpiegata sarebbe diventata il pallino fisso di un dipendete dell’, con mansione di centralinista e addetto all’accoglienza, al punto di tentare di baciarla con la forza e abbracciarla contro la sua volontà. Intimorita dell’atteggiamento assunto la 22enne ha sporto denuncia indicando anche dei testimoni che sarebbero stati presenti alle continuespinte subite d. Con l’accusa di tentata violenza sessuale econtinuate il centralinista, 56 anni, di Trecastelli, è stato rinviato ieri a giudizio dgiudice Francesca De Palma.

