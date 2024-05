Il passato di un autore il presente degli alunni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Lo scrittore Andrea Vitali ha incontrato glie ha risposto alle loro curiosità. Come e quando ha cominciato a scrivere? "Ho cominciato a scrivere i miei primi libri alla fine dell’università, iniziando a raccontare storie piuttosto surreali, fantastiche. L’idea per il mio primo libro mi è venuta durante una cena di famiglia, mentre mio padre cominciò a raccontare una storia interessante, che mi diede molta ispirazione". Qual è stato il suo primo libro e perché lo ha scritto? "Il mio primo libro è stato “Il procuratore”, l’ho scritto intorno agli anni ‘90 e mi sono ispirato a varie esperienze della mia vita e dei miei amic"i. Si ispira a qualcuno quando scrive? Se sì a chi? "Non mi ispiro ad unin particolare, infatti prendo spunto da tanti autori divers"i.