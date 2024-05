LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA | caution - Power a muro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.07 Pronti per un nuovo restart ad Indy, cresce l’agitazione nel gruppo. -50 Pronti per l’ultimo quarto della Indy500. Tutto può ancora succedere nel catino di Speedway. 01.02 Nuova bandiera gialla, Robb è provvisoriamente davanti a Christian Lundgaard. Il Team Penske deve ora attaccare alla ripartenza anche se il più competitivo in pista appare per ora Alexander Rossi. -54! WILLIN CURVA 1! L’australiano è out dalla Indy500! -57 Rossi sfida il team Penske, tutti contro tutti dopo le soste in green flag. -59 Tantissima bagarre ora in quel di. Penske resta in apparente controllo della situazione quando ci avviciniamo alla più importante fase dell’evento. -61 Non ci si risparmia ad Indy, tantissima lotta tra i migliori in pista.