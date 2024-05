La prudenza di Giorgetti sugli asset russi è giusta De Mattia spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono passate poco più di 48 da quando è calato il sipario sul G7 delle Finanze, a Stresa. E allora, a mente fredda, è tempo di bilanci. I progressi, inutile negarlo, ci sono stati. Dal summit sul Lago Maggiore, per esempio, è uscita una conclamata convergenza verso un maggior contrasto da parte dei Grandi della Terra alla concorrenza sleale cinese. E anche sul fronte degli, da utilizzare per sostenere l’Ucraina, ci sono stati dei passi in avanti, seppur il vero problema, quello legale, non sia stato risolto. Finita nelle sabbie mobili, invece, la global tax, uscita moncapriva dell’accordo politico sul primo pilastro, così come è stata affossata la proposta della presidenza brasiliana al G20 per un’imposta sui grandi patrimoni.