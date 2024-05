Il presidente lituano uscente Gitanas Naus?da è stato rieletto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ildella LituaniaNaus?da ècon il settantotto per cento dei voti. Lo spoglio non è ancora terminato, nelle prime ore di lunedì, ma il vantaggio del candidato di centrodestra è impossibile da colmare per la sua sfidante, la prima ministra Ingrida Šimonyt?, che ha ottenuto il 23,8 per cento dei voti e si è già congratulata con Naus?da per la vittoria. «Ora che ho cinque anni di esperienza, credo che sicuramente potrò utilizzare adeguatamente questo gioiello, innanzitutto per raggiungere gli obiettivi di welfare per tutto il popolo», ha detto Naus?da. Come prevedibile, alle elezioni lituane e in campagna elettorale hanno pesato molto la minaccia russa e i dialoghi con l’Unione europea. Ilguida la difesa e la politica estera, partecipando ai vertici dell’Unione e della Nato, sempre consultandosi con il governo e il parlamento sulla nomina dei funzionari più anziani.