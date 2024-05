Virtus - ora il nuovo Palas Noi ci siamo E voi?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) di Anna Marchetti "Per laVolley in A2 ci vuole un palazzetto dello sport all’altezza della situazione". E’ quanto ribadito dal presidente Emidio Cennerilli ieri mattina in Comune davanti agli amministratori uscenti (Seri, Brunori e Tinti) e ai candidati sindaci Cristian Fanesi (centrosinistra) e Luca Serfilippi (centrodestra). Assente per altri impegni il candidato dei Progressisti per Fano 2050, Stefano Marchegiani. L’occasione è stata offerta dal riconoscimento che il Comune ha voluto attribuire alla squadra e alla società per l’importante traguardo della serie A2. "Noidisponibili – ha assicurato il presidente Cennerilli – ad aiutare e a sostenere il progetto delpalazzetto che dovrà partire subito dopo le elezioni". Ha fretta laVolley, perché per giocare in A2 serve un palazzetto da almeno 1000 posti, mentre il PalaAllende non arriva a 800 e senza un impianto a norma la squadra dovrà emigrare in altre strutture del territorio: la deroga viene concessa solo per un anno.