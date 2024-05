Simone Mariotti lascia il Valdinievole Montecatini | rinnovamento in vista per il club calcistico

(Di domenica 26 maggio 2024)non è più il direttore sportivo del. È quanto emerso dall’annuncio diramato con un comunicato stampa della società termale. "Con stima e riconoscenza – riporta la nota – annunciamo che il signorlascerà il nostrodopo sei anni di dedicato servizio. Nel corso della sua permanenza, ha sempre dimostrato impegno costante, una professionalità esemplare e una passione unica verso i colori biancocelesti.ha ricoperto il ruolo di direttore con dedizione e competenza. Desideriamo esprimergliu il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per essere stato un membro fondamentale del nostro team. A– termina il comunicato – auguriamo il meglio per il futuro". Dopo la retrocessione in Promozione, indell’organizzazione della prossima stagione sportiva ilsta lavorando per rinnovare l’organico e avere nomi nuovi anche nel consiglio direttivo, ma le attese non sembrano lunghe.

