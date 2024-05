Unknown-Senza identità | un congegno poliziesco degno di Hitchcock

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024)Rete 4, ore 21.25. Con Liam Neeson, Diane Kruger, Aidan Quinn. Regia di Jaume Collet Serra. Produzione USA 2011. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Un insegnante di botanica americano arriva a Berlino per un convegno. Appena arrivato ha un incidente d'auto. Per alcuni giorni resta in coma. Poi si sveglia ma ha perso la memoria. Fortunosamente ritrova la moglie, ma costei sembra non riconoscerlo. E si accompagna a un altro che presenta come marito. PERCHÈ VEDERLO Perché Collet Serra, che in seguito guiderà ancora Liam Neeson con ottimi risultati ("No stop" "L'uomo sul treno") ha messo insieme uncheo Polanski sarebbero stati lieti di filmare. Un bell'aiuto gli è venuto dal romanzo originale di Didier Van Cauwelaert, ma il meccanismo di tensione è tutto farina del sacco del regista spagnolo. .