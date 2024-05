Aventina – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 25 maggio 2024)Viale della Piramide Cestia, 9 – 00153Telefono: 06/66594151 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale / carne Prezzi: antipasti 15/18€, taglieri 22/60€, primi 18€, secondi 20/26€, filetti 33€, lombi 7,20-13€/hg, dolci 10€ Chiusura: mai OFFERTA Si è rivelato un format vincente quello di, ristorante ma anche macelleria e gastronomia di alto livello, in cui gustare ricette eseguite con buona mano, preparate con le materie prime selezionate che in buona parte si trovano anche in vendita nel lungo bancone o sugli scaffali. Un tagliere di salumi e formaggi vario e abbondante oltre che ad aver costituito l’avvio del nostro pranzo, ci ha dato la misura della qualità dei prodotti in vendita, più o meno artigianali, comunque ben selezionati. La carne in tutte le sue forme è la protagonista del menù, la troviamo ad esempio tra gli antipasti in versione cruda, come nel caso della nostra tartare di marchigiana tagliata al coltello e accostata a uno zabaione salato e a una croccante giardiniera agrodolce, o nel carpaccio appena affumicato di carne sashi dalla marezzatura delicata, da gustare con il profumato burro al limone.