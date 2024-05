Valditara | Scuole dovranno accertare conoscenza italiano degli immigrati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2024 “Interveniamo anche sul tema dell'integrazione scolasticaalunni stranieri, come avevamo promesso. Il 30% dei ragazzi stranieri si disperde, il 22% non ha competenze sulla lingua italiana. Ci concentriamo su quegli studenti stranieri di prima generazione che non conoscono la lingua italiana. Lesaranno obbligate adladella lingua italiana per gli studenti di prima immigrazione”, lo ha annunciato il ministro dell'Istruzionein conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.