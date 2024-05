Spacciano a due passi dall' università | arrestati tre pusher

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Perugia, 24 maggio 2024 - Erano in tre. Tre albanesi: due incensurati e uno, 38 anni, con precedenti di polizia. Sorpresi a spacciare a duedal centro, in corso Garibaldi, zona universitaria. A beccare isono stati i carabinieri. La scena è chiara: un uomo con fare sospetto estrae dai pantaloni un involucro e lo consegna ad un altro che, dopo averlo nascosto in tasca, si allontana in macchina. Ma i militari sono all'erta e così scatta la perquisizione. I due sono stati trovati con 33 involucri termosaldati contenenti 29 grammi di cocaina, 825 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. Le operazioni sono state estese anche all’abitazione dei due individui; all’interno di quella del presunto spacciatore è stato identificato un terzo connazionale, rinvenendo ulteriori 11 involucri per 25 grammi circa di stupefacente, un bilancino di precisione, un altro telefono cellulare e 120 euro.