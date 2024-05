Me la raccogli vince i consensi delle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tante persone al gazebo allestito nella scorsa settimana in via Beccheria che ha dato slancio alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Lucca e da Sistema Ambiente per la raccolta dei bisogni dei cani da parte dei loro proprietari, con un nuovo appuntamento di “Me la?”. Per illustrare i temi portanti di questo progetto, che si poggia essenzialmente su cinque facili punti da osservare, è stata scelta una scuola primaria del centro di Lucca, la Giovanni Pascoli, ma altre ne seguiranno a breve, anche in considerazione dell’ottimo feedback ricevuto in questa prima uscita. In questa sede, di fronte a tanti bambini interessati ed incuriositi dall’argomento, hanno parlato gli assessori Simona Testaferrata e Cristina Consani, insieme al presidente dell’azienda Sandra Bianchi. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati, leggendo l’opuscolo e commentando i vari punti proposti.