Teenage Mutant Ninja Turtles | Mutants Unleashed - annunciata la Deluxe e la Collector’s Edition

(Di giovedì 23 maggio 2024) Outright Games ha annunciato lae ladi, edizioni speciali del gioco in arrivo su PS5 e Nintendo Switch entro la fine dell’anno in corso. Precisiamo immediatamente che il gioco è ambientato dopo gli eventi del film di successo al botteghinoMayhem, con un gameplay che getta le sue radici nel genere Brawler/Platformer 3D, con tanta azione al cardiopalma. Fatta questa precisazione, segnaliamo cheinclude un artbook ed un assortimento di spille in entrambe le versioni speciali, con l’edizioneche include anche 4 portachiavi a tema ed un’esclusiva copertina Steelbook. Invece laoffre agli utenti il pass stagionale per accedere ai contenuti post-lancio, oltre ad oggetti da collezione esclusivi tra cui un’iconica statua del furgone della pizza, un’insegna LED della pizza e altro ancora, il tutto all’interno di una scatola da collezione! Di seguito sono presenti tutti i i dettagli completi su contenuti e prezzi.

