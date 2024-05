Taremi già a Milano! Tutto già definito con l’Inter Ora ultimo passo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024), chiusa definitivamente l’esperienza al Porto, si prepara a una nuova avventura con la maglia del. Il calciatore è già a. Simone Inzaghi lo attende, sarà il nuovo rinforzo in attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’iraniano ha già completato tutti gli iter necessari. Si attende solo l’FATTO – Mehdi, dopo aver concluso la sua esperienza al Porto, è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per le prossime stagioni.ha siglato un accordo pluriennale, impegnandosi con il club milanese per i prossimi due anni. L’step riguarda solo il comunicato ufficiale. Con le visite mediche completate e il contratto firmato, l’attaccante è pronto a mettersi al servizio della squadra e a conquistare i cuori dei tifosi nerazzurri in vista delle prossime stagioni.