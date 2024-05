Napoli - sgominata banda di truffatori seriali | in manette 17 persone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 17:32 Un’associazione a delinquere con sede in provincia diè statadai Carabinieri di Roma, che hanno arrestato 17, tutti presuntidi anziani di altre città italiane. La Procura di Roma questa mattina ha inviato alcune squadre di Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in L'articolo proviene da Il Difforme. .

Manuale truffe ad anziani scoperto a Napoli, banda sgominata: 17 arresti, vittime a Roma e in altre città - Manuale truffe ad anziani scoperto a napoli, banda sgominata: 17 arresti, vittime a Roma e in altre città - Scoperta a napoli la “sede centrale” delle truffe agli anziani: 17 arresti effettuati dai Carabinieri di Roma, trovato anche un manuale delle truffe ... notizie.virgilio

Napoli, truffe ad anziani: 17 misure cautelari - napoli, truffe ad anziani: 17 misure cautelari - Un'organizzazione dedita a"truffe ed estorsioni ai danni di anziani"è stata sgominata a"napoli"dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Misure cautelari sono state eseguite nei confronti di 17 ... tgcom24.mediaset

Truffe agli anziani con il manuale, sgominata una banda. Contestati 80 colpi in sei mesi anche a Latina - Truffe agli anziani con il manuale, sgominata una banda. Contestati 80 colpi in sei mesi anche a Latina - LATINA – E’ stata sgominata un’ associazione per delinquere specializzata nelle truffe e nelle estorsioni agli anziani che agiva secondo uno schema preciso, attraverso truffatori di professione che al ... radioluna