Migranti | blitz deputati Pd - ' in Albania un set per un B movie che costa 800mln agli italiani'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag (Adnkronos) - "Un bluff, uno spreco, un set cinematografico di un Bto, sino ad oggi, 800 mln di euro di tutti gli". Idel Partito democratico appena rientrati da un '' innon usano mezzi termini per denunciare quello che definiscono "un fallimento totale", a proposito dell'accordo suitra Roma e Tirana sottoscritto dal governo Meloni. Matteo Orfini, Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola hanno documentato, con un video mostrato alla Camera, il fatto che i lavori per la costruzione del Cpr italiano insono ancora in alto mare. "Avevamo già denunciato questo accordo che viola i diritti. Ora i fatti dimostrano che le nostre preoccupazioni sono confermate e, anzi, aggravate -ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga-. C'è uno spreco di risorse e una assenza di trasparenza, chiediamo al governo di venire in Parlamento a chiarire su una scelta che rappresenta bene il fallimento di questo governo".