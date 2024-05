Il ristorante di Cannavacciuolo a Novara chiude definitivamente | i motivi della decisione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il ‘Café & Bistrot’ diBrutte notizie per uno degli chef più famosi e amati d’Italia: il ‘Café & Bistrot’ di, gestito dal cuoco stellato Antoninoe dalla moglie Cinzia Primatesta,i battenti. La conferma è arrivata direttamente dal celebre volto televisivo di Masterchef e Cucine da Incubo, che ha parlato con l’Agi dopo le recenti polemiche locali. La chiusura delera stata oggetto di critiche da parte di Massimo Giordano, ex sindaco die attuale segretario provincialeLega. Giordano aveva accusatodi trascurare il centro cittadino e aveva esortato lo chef a prendersi cura del locale, definendolo il “salottocittà”. “Chi non ama, faccia pure le valigie”, aveva dichiarato il politico sui social.Leggi anche: Giuseppe Cruciani, interrotto il suo spettacolo in teatro: “Mi ha salvato Vannacci”ha risposto sottolineando che la chiusura temporanea del ‘Café & Bistrot’ era necessaria per riflettere sul futuro del locale.